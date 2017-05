MEDITERRANEO: GRASSO, LAVORO FONDAMENTALE PER SVILUPPO

13 maggio 2017- 11:17

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Creare occupazione per garantire sviluppo, superamento delle diseguaglianze e quindi rimuovere le cause all'origine di crisi, instabilità e terrorismo. Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo alla Sessione conclusiva dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che chiude l'anno di presidenza di turno del Parlamento italiano."Le diseguaglianze crescenti nelle nostre società -ha affermato Grasso- mettono sempre più in pericolo la coesione sociale, allontanano troppe persone dalla cittadinanza attiva, creano le condizioni per l'illegalità e il radicalismo. I dati più recenti ci dicono che il lavoro è una delle principali emergenze sociali della regione: il tasso di disoccupazione è molto alto in tutto il bacino del Mediterraneo, con indici che quasi ovunque superano il dieci per cento e in molti Stati anche il venti". "A ciò si accompagna un'ampia diffusione del lavoro precario, del lavoro non dignitoso, caratterizzato da bassi salari e scarsa protezione sociale. E sono soprattutto le donne e i giovani le categorie che soffrono di questa situazione, con particolare evidenza nei Paesi del Sud e dell'Est del Mediterraneo. Nei Paesi del Nord Africa, ad esempio, si raggiunge il 43 per cento di disoccupazione giovanile e nei Paesi del Medio oriente il 42 per cento".