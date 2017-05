MEDITERRANEO: GRASSO, LAVORO FONDAMENTALE PER SVILUPPO (2)

13 maggio 2017- 11:17

(AdnKronos) - "Sono dati preoccupanti, per il presente e per il futuro, mostrano anche come la piena occupazione -ha lamentato il presidente del Senato- non sia stata purtroppo una priorità fortemente perseguita per fondare il processo di sviluppo del Mediterraneo. Un modello di sviluppo evidentemente caratterizzato da una crisi strutturale in molti Paesi del Mediterraneo, quindi un tema politico prioritario da affrontare in tutte le sedi disponibili". "Come parlamentari dobbiamo prestare ascolto alla preoccupazione, al bisogno delle nostre comunità, delle pubbliche opinioni, per chiedere che i nostri governi e le stesse istituzioni europee siano sempre più determinati, efficaci e tempestivi nel promuovere strategie euromediterranee per il lavoro, che puntino sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla creazione di nuove imprenditorialità, come fattori di giustizia sociale, di equa distribuzione delle opportunità, delle risorse e infine -ha concluso Grasso- anche come argine all'instabilità, alle crisi, alla aberrante attrattiva dei falsi miti del fondamentalismo".