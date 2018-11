21 novembre 2018- 20:04 Mef: concorsi, pubblicati in Gu diari prove preselettive per assunzione 400 unità

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - 'Concorsi ed Esami' del 20 novembre n. 92 il luogo di svolgimento e i diari delle prove preselettive finalizzate all’assunzione al ministero dell’Economia e delle Finanze di complessive 400 unità di personale (con laurea). Lo rende noto il ministero dell'Economia in un comunicato.Le prove si terranno a Roma, presso l’Hotel Ergife per il concorso per 80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo il 23 gennaio 2019, per le 40 unità con orientamento giuridico-tributario il 24 e 25 gennaio 2019; per le 90 unità con orientamento economico aziendale e contabile il 28 gennaio 2019; per le 60 unità con orientamento economico-finanziario il 29 gennaio 2019; per le 80 unità con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi amministrativi trasversali il 30 e 31 gennaio 2019. Come previsto dai bandi, le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di 90 quesiti. Ogni prova avrà una durata di 80 minuti.