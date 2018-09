28 settembre 2018- 14:02 Melegatti: aggiudicata a newco famiglia Spezzapria, riparte brand storico

Roma, 28 set. (AdnKronos) - La Melegatti ha un nuovo proprietario: è la newco che fa capo alla famiglia Spezzapria. A deciderlo è stato il Tribunale di Verona. “Da oggi lavoreremo per realizzare la squadra necessaria a rilanciare uno dei brand più importanti dell’alimentare italiano e per riaprire lo stabilimento produttivo", annuncia Denis Moro, il manager che, per conto dell’impresa acquirente, ha ricevuto dal Tribunale la definitiva aggiudicazione dello storico marchio."Finalmente - dice Moro - recuperiamo uno dei marchi che ha reso grande la nostra terra e che ha contribuito alla convivialità delle famiglie italiane per oltre 120 anni. Solo la sensibilità verso le origini e le tradizioni della famiglia Spezzapria, assieme ad un non trascurabile coraggio industriale teso a rilanciare l’occupazione e lo sviluppo territoriale, hanno consentito di tutelare l’integrità e l’italianità del marchio che ha fatto la storia del mondo dolciario.” Unico investitore dell'operazione, riferisce Moro, e' una newco della famiglia che fa capo a Roberto Spezzapria che ha acquisito sia il brand Melegatti che lo stabilimento produttivo, nell'ottica di un intervento organico che non separi il marchio dallo stabilimento, dai dipendenti e dalla sua storia. Il presidente della newco è Giacomo Spezzapria, figlio dell’imprenditore Roberto Spezzapria. L’operazione è stata realizzata grazie al prezioso supporto di Carnelutti Studio legale Associato.