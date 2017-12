MELEGATTI: CAPONE (UGL), RIPARTIRE PIù FORTI DI PRIMA

11 dicembre 2017- 16:00

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "La straordinaria solidarietà dei cittadini per salvare Melegatti e i suoi oltre 300 lavoratori (90 fissi e altri stagionali) è un regalo di Natale che non va sottovalutato”. A dichiararlo è Paolo Capone, segretario generale Ugl in merito alla crisi che ha colpito lo storico marchio italiano. “La campagna sui social network e l’aiuto dei supermercati, oltre l’investimento provvidenziale del fondo maltese, ha fatto si che sono stati venduti per Natale circa 1,5 milioni di pandori, prolungando la produzione di un giorno a seguito della grande richiesta da parte dei consumatori, in particolare del Veneto", dice Capone. "Questo lascia ben sperare che settimana prossima non sia confermata la cassa integrazione per i dipendenti, in vista anche dell’imminente campagna pasquale, che dovrà essere approvata dal Tribunale di Verona. Per questo è necessario trovare nuovi fondi per soddisfare creditori, banche e fornitori, e ripartire più forti di prima. Invito quindi tutti gli italiani ad acquistare i buonissimi prodotti Melegatti per Natale” , conclude Capone.