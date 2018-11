28 novembre 2018- 07:45 Meningite, a Milano serata di sensibilizzazione 'Gli altri siamo noi'

Milano, 28 nov. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità della meningite e sulla vaccinazione, unico strumento per prevenirla. È questo l'biettivo dell’evento "Gli altri siamo noi" che si terrà venerdì 30 novembre a Milano allo Spazio Gessi. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con AdnKronos Comunicazione e con il contributo non condizionato di Gsk, andrà in onda live in diretta streaming sul sito di www.adnkronos.com a partire dalle 19. Nel corso della serata verrà presentato il cortometraggio 'Gli altri', realizzato dal Comitato nazionale contro la meningite, in collaborazione con Gsk e con il patrocinio di ministero della Salute, Sip, Fimp, Siti e Simeup. La protagonista è Amelia Vitiello, fondatrice del Comitato, che nella vita ha perso la figlia di 18 mesi a causa di questa malattia. Il Piano nazionale della prevenzione vaccinale (2017-2019) ha inserito le vaccinazioni per meningococco A, C, W, Y e B tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Tuttavia il ministero della Salute ha recentemente rilevato che la copertura vaccinale per l'antimeningococcica B è ancora troppo bassa. Dal 2016 al 2017 si e` passati dall’80,7% all’83,06% di copertura, valori si` in crescita ma inferiori alle previsioni. "Ecco il perché di una serata ad alto tasso social - sottolineano gli organizzatori - con tanti influencer che rilanceranno le notizie e diffonderanno messaggi-chiave per far capire a tutti come 'fare muro' contro la patologia".All'incontro prenderanno parte la conduttrice televisiva Caterina Balivo, il ballerino Stefano De Martino, la conduttrice televisiva Simona Ventura, il giornalista inviato de 'Le Iene' Matteo Viviani, la conduttrice televisiva Samantha de Grenet, la modella e showgirl Giuliana Moreira, il conduttore televisivo Edoardo Stoppa, gli esperti Susanna Esposito, ordinario di Pediatra e infettivologo, Federico Mereta, giornalista medico scientifico e Michele Conversano, medico igienista direttore del Servizio di igiene pubblica della Asl di Taranto.