23 ottobre 2019- 17:15 Mercatone Uno: assessore veneto, 'Mise si faccia garante di soluzioni solide e credibili'

Venezia, 23 ott. (Adnkronos) - Si è riunito oggi nella sede di Veneto Lavoro, convocato dall’assessore al Lavoro Elena Donazzan, il tavolo territoriale di aggiornamento sull’evoluzione della vicenda che, dopo il fallimento del maggio scorso, vede protagonisti i dipendenti di Mercatone Uno, la catena di punti vendita del settore arredamento e casa di cui 4 nel Veneto: Carrè (Vi), Noventa Padovana (Pd), Occhiobello (Ro) e San Pietro di Legnago (Vr). Al vertice erano presenti tutte le parti interessate a vario titolo: le organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli Enti locali, dei consumatori, dei fornitori e l’Anpal Servizi (società dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). L’assessore era assistita dall’Unità regionale di crisi, diretta da Mattia Losego.Il vertice si è concentrato sull’aggiornamento della situazione occupazionale in vista del 31 ottobre, data in cui - come è stato fissato nell’ultimo incontro dell’8 ottobre scorso – saranno accolte in via definitiva le eventuali manifestazioni di interesse per l’acquisizione dei siti produttivi con la presentazione dei relativi piani industriali.Da parte della Regione è stato presentato in dettaglio lo stato occupazionale dei 135 lavoratori che, rientrando nella prima tranche di licenziamenti, hanno perso l’impiego dal 13 gennaio. Più del 30% di essi, in questi 9 mesi ha già trovato una occupazione in altre aziende del territorio regionale con contratti a tempo indeterminato o determinato mentre un altro 10% è riuscito comunque a non vivere un periodo di totale disoccupazione, lavorando periodicamente. Sulla base di questo dato sono state illustrate le azioni di politica attiva promosse da Anpal Servizi mentre la Regione ha confermato la sua disponibilità a continuare nell’impegno di rendere disponibili ulteriori strumenti, accompagnando gli interessati in percorsi che portino ad un ulteriore assottigliamento del numero di disoccupati.