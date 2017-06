MERCATONE UNO: AVVENUTO DEPOSITO OFFERTE ACQUISTO COMPLESSI AZIENDALI

16 giugno 2017- 19:36

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - I commissari straordinari di Mercatone Uno comunicano che sono pervenute offerte per l'acquisto di complessi aziendali delle società del gruppo, e di aver già avviato, con gli advisor della procedura,? le analisi sugli aspetti economici, occupazionali ed industriali delle stesse, per poter presentare le relative valutazioni al comitato di Sorveglianza ed al ministero dello Sviluppo Economico. E' quanto si legge in una nota.