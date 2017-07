MERCATONE UNO: COMMISSARI BOCCIANO TRE OFFERTE VINCOLANTI, Sì A TRATTATIVA PRIVATA

12 luglio 2017- 14:59

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - I commissari straordinari incaricati di vendere la Mercatone Uno in liquidazione con una gara pubblica hanno bocciato , giudicandole "non conformi alle prescrizioni del bando" le tre offerte vincolanti arrivate per rilevare il gruppo. A circa un mese dal deposito delle offerte, si passerà quindi a una trattativa privata con "i soggetti interessati all’acquisizione dei complessi aziendali", che dovrebbero essere a questo punto gli stessi delle offerte. Secondo quanto si è appreso, delle tre offerte solo una era per l'acquisto dell'intera compagnia, le altre per aree precise, previo spacchettamento di Mercatone Uno. Tutte, sicuramente, "non erano in linea con gli obiettivi della procedura", tra cui la continuità funzionale e il mantenimento dell'occupazione nel gruppo. Così, il ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari ad "avviare una procedura di cessione dei complessi aziendali mediante trattativa privata con i soggetti interessati". La trattativa diretta consentirà ai commissari "una maggiore flessibilità, unitamente a una più efficace e rapida valutazione economica delle offerte, in funzione della miglior tutela degli interessi dei dipendenti e dei creditori", spiega una nota. A supporto di questa nuova fase, i commissari hanno già sottoposto agli organi di vigilanza un nuovo piano economico-finanziario a tutela della continuità aziendale, che verrà presentato alle Organizzazioni sindacali ed agli enti locali nella riunione fissata dal ministero il 19 luglio.