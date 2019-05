25 maggio 2019- 17:52 **Mercatone Uno: Delrio, 'governo dov'era? Di Maio in aula'**

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Chiediamo al ministro Di Maio di venire alla Camera a riferire sulla gravissima crisi di Mercatone Uno. È inconcepibile che 1900 dipendenti si ritrovino dalla sera alla mattina senza lavoro. Il governo impegnato in questi mesi in una infinita campagna elettorale si è colpevolmente dimenticato del Paese e dei suoi problemi". Lo ha dichiarato il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio."Ora che la crisi è scoppiata assistiamo alla solita gara di annunci e promesse. Il ministro venga in aula a chiarire responsabilità e ragioni della pessima gestione di questa vicenda. Non tollereremo che il costo di tutto ciò sia scaricato sui lavoratori", conclude.