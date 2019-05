25 maggio 2019- 17:07 Mercatone Uno: Fassina, 'governo agisca per tutelare lavoratori'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Il comportamento della Sherman Holding, proprietaria di Mercatone Uno, è indecente e dimostra, ancora una volta, quanto è stato svalutato il lavoro negli ultimi decenni. Le lavoratrici e i lavoratori direttamente coinvolti, 1800, hanno appreso nella notte da Facebook il fallimento della catena di esercizi commerciali e il loro conseguente licenziamento". Lo dichiara Stefano Fassina di Leu."Stesso inaccettabile comportamento per le 500 aziende fornitrici, spesso di piccole dimensioni, mentre migliaia di clienti stamattina hanno trovato le porte chiuse. Esprimiamo solidarietà innanzitutto a chi ha perso o rischia di perdere il lavoro. Nonostante il fine settimana elettorale, il Governo deve intervenire e anticipare l’incontro previsto per la prossima settimana. Lunedì presenteremo un’interrogazione per capire quanto è avvenuto e sapere come intende agire il Governo al fine di tutelare un minimo la dignità del lavoro".