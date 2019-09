26 settembre 2019- 17:24 Mercatone Uno: lavoratori vedono Conte, 'confidiamo in lui, che Dio ci aiuti' (2)

(AdnKronos) - Oltre a vigilare sul futuro, quando arriverà il tempo di farlo. "Vi garantisco da parte mia e del governo il massimo livello di attenzione - ha detto ancora il premier ai dipendenti di Mercatone Uno - vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro". Difficile, del resto, rimanere indifferenti davanti alla disperazione di chi ha scoperto di aver perso il lavoro da un giorno all'altro, sui social o via whatsapp. "Abbiamo una cassa integrazione di 400 euro al mese - spiega una lavoratrice che prende la parola lasciandosi Palazzo Chigi alle spalle - non arriviamo a fine mese, abbiamo mutui da pagare e libri da comprare ai nostri figli. Il 31 dicembre si chiude la cassa integrazione, ma noi quel che vogliamo è semplicemente lavorare. Lavorare onestamente. L'8 ottobre abbiamo un incontro al Mise. Confidiamo nel governo, lo abbiamo detto anche a Conte che ci ha ascoltato con attenzione. Vogliamo solo lavorare a anche a voi cronisti chiediamo di non spegnere i riflettori, c'è in ballo la sopravvivenza di tante famiglie".