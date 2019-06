7 giugno 2019- 17:22 Mercatone Uno: lunedì presidio 321 dipendenti Lombardia fuori da Regione

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Lunedì prossimo i 321 dipendenti dei sette punti vendita lombardi di Mercatone Uno saranno in presidio sotto la sede della Regione Lombardia per protestare contro l'immobilismo della politica e del Governo. Al momento, dopo il fallimento della Shernon Holding, la società che aveva comprato lo scorso anno i 55 punti vendita del gruppo in amministrazione straordinaria, gli ex dipendenti si trovano "senza reddito, senza ammortizzatori sociali e senza alcuna prospettiva", denuncia Matteo Moretti, della Filcams Cgil Monza e Brianza. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio lo scorso 27 maggio "si é impegnato al mantenimento dei livelli occupazionali e al riconoscimento della Cigs da subito. Tutto ciò non sta avvenendo e il silenzio del Governo è drammatico", si legge in un volantino, dove i lavoratori chiedono un incontro urgente al ministero.