25 maggio 2019- 21:51 Mercatone Uno: M5S, 'ok Calenda ad attuale proprietà, Pd senza dignità'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Ecco la verità! Diffondetela! Pensavamo che almeno nel giorno del silenzio elettorale il Pd ci risparmiasse le sue balle. Ci sbagliavamo. Come si fa a mentire in questo modo? Non hanno più neanche un briciolo di dignità?". Si legge nella pagina Fb del Movimento 5 Stelle dove è stato pubblicato lo screenshot di uno scambio via twitter tra Carlo Calenda e Franco Bechis. Scrive Calenda: "Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due Vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidimaio".A stretto giro la risposta del direttore de Il Tempo: "Ricordo che l'autorizzazione alla vendita di Mercatone Uno a questi 'solidi' campioni con finanziaria maltese alle spalle falliti in un anno esatto, è stata comunicata dal Mise il 18 maggio 2018. Il ministro in carica era @CarloCalenda, per cui oggi il silenzio sarebbe d'oro".