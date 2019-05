25 maggio 2019- 18:22 Mercatone Uno: Marcucci, 'Di Maio in aula, ci illumini su sue strategie'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Di Maio era troppo impegnato ad insultarsi con Salvini per occuparsi del #MercatoneUno. Ora ci sono 1900 lavoratori per strada, riuscirà Di Maio a fare qualcosa ? Intanto venga a riferire in Aula per illuminarci sulle sue strategie per affrontare questa drammatica situazione". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.