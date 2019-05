30 maggio 2019- 20:15 **Mercatone Uno: Mise, a studio estensione accesso Fondo credito mancati pagamenti**

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Il Mise sta studiando la possibilità di estendere ai fornitori di Mercatone Uno l’accesso al Fondo per il credito alle aziende vittime dei mancati pagamenti. E' quanto si legge in una nota al termine dell'incontro di oggi al dicastero di via Molise con le Regioni coinvolte, i rappresentanti dei comitati dei fornitori e i commissari straordinari per fare il punto della crisi della Shernon holding e individuare soluzioni.