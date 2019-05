25 maggio 2019- 18:59 Mercatone Uno: Rotta, 'è certificazione fallimento Di Maio'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Una crisi aziendale gestita in maniera indegna. 1800 dipendenti di #MercatoneUno per strada. #DiMaio troppo impegnato a frequentare gli studi tv per occuparsene. Questa vicenda certifica il fallimento dell’imbarazzante ministro del lavoro e dello sviluppo economico". Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd.