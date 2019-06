10 giugno 2019- 18:58 Mercatone uno: sindacati chiedono a Regione Lombardia di attivarsi con Mise

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Audizione oggi in Regione Lombardia sulla vertenza Mercatone Uno dove i sindacati hanno chiesto che l'ente si faccia parte attiva con il Mise, il ministero dello Sviluppo economico, per ottenere con urgenza un nuovo tavolo di confronto. Davanti alla IV Commissione Attività produttive, al termine di un presidio per sensibilizzare l'opinione pubblica, Cgil Cisl e Uil Lombardia insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno chiesto di confermare il ripristino dell’esercizio provvisorio di Mercatone uno, premessa necessaria per "retrocedere i rapporti di lavoro alle condizioni precedenti la cessione a Shernon, accedere alla cigs per amministrazione straordinaria, con effetto retroattivo dalla data di fallimento di Shernon". L'altro obiettivo dei sindacati è quello di istituire "un luogo di confronto trasversale ai diversi assessorati e con il coinvolgimento delle parti sociali" per affrontare tutti gli aspetti riguardanti la situazione di crisi della Grande distribuzione alimentare e non-alimentare e del suo indotto. Per questo, una mozione è stata inviata a tutti i capigruppo in vista della seduta del consiglio regionale di domani.