27 maggio 2019- 19:18 Mercatone Uno: Ugl, 'chieste garanzie per evitare perdita redditi lavoratori'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, che la cassa integrazione venga concessa utilizzando gli orari precedenti all’acquisizione da parte di Shernon, per evitare ulteriori penalizzazioni dei redditi dei lavoratori". Questa la richiesta del segretario nazionale Ugl Terziario, Luca Malcotti, all’annuncio del Mise di una probabile retrocessione del ramo d’azienda alla curatela fallimentare e l’attivazione della cassa integrazione per la vertenza Mercatone Uno affrontata oggi al ministero dello Sviluppo economico alla presenza del ministro Luigi Di Maio, sindacati, Regioni e Commissari di Mercatone Uno.L’Ugl Terziario, prosegue Malcotti, "ha chiesto se la società Shernon abbia rispettato gli impegni finanziari presi con i Commissari e se la vigilanza sia stata effettuata in maniera efficace, nonché un intervento per garantire che i punti vendita non rimangano chiusi a lungo per evitare la perdita di valore dell’azienda stessa".