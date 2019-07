10 luglio 2019- 17:09 Mercatone Uno: Zingaretti mostra busta paga da 28 euro, 'lasciati soli da governo'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Questa è la busta paga di una lavoratrice in cassa integrazione di Mercatone Uno: 28 euro. Sono stati lasciati soli dal Governo. Ecco la mia denuncia, perché cose del genere non devono più accedere". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb mostrando in un video la busta paga di una lavoratrice di Mercatone Uno.