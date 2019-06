6 giugno 2019- 18:13 **Mercatore Uno: Di Maio, 'fondo 30 mln per fornitori, sbloccherò subito Cig'**

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Il Fondo apposito per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verrà esteso anche ai fornitori di Mercatone Uno, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta. Questo lo faremo già la settimana prossima, grazie a un emendamento che presentiamo al decreto legge Crescita". Ad annunciarlo in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito alla vicenda Mercatone Uno sottolineando che "sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena il Tribunale autorizzerà la procedura di amministrazione straordinaria".