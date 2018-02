MERIDIANA: LANCIA NUOVA PROMOZIONE 'FATTI FURBO'

6 febbraio 2018- 11:56

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Meridiana ha lanciato “Fatti furbo”, la promozione valida sui collegamenti da Milano Malpensa diretti a New York e Miami, che prenderanno avvio il prossimo giugno, e sui voli della compagnia già operativi dallo scalo lombardo per L’Avana. Tutti coloro che acquisteranno entro il 15 febbraio un biglietto per volare fino al 24 ottobre 2018 da Napoli, Catania, Palermo Roma, Lamezia Terme a L’Avana, New York e Miami (questi ultimi attivi rispettivamente dal 1°e dall’8 giugno) potranno raggiungere Malpensa gratis. Verranno infatti omaggiati da Meridiana del volo nazionale e pagheranno solo la tariffa del collegamento diretto intercontinentale. Ad esempio, sarà possibile raggiungere l’Avana da Catania con un biglietto di andata e ritorno partire da 394 euro, oppure New York e Miami da Napoli e da Palermo a partire da 355 euro. “Attraverso prezzi davvero vantaggiosi abbiamo voluto raccontare ai nostri clienti del centro-sud Italia come i nuovi voli di Meridiana in partenza dalle loro città per Milano permettono anche di raggiungere facilmente le nostre destinazioni New York, Miami e L'Avana”, commenta Andrea Andorno, chief commercial officer di Meridiana.