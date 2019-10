31 ottobre 2019- 14:37 Messina: aggressione e rapina per ottenere soldi e droga, due arresti

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Rapina, lesioni, porto di arma da guerra, usurpazione di titoli e porto di strumenti atti ad offendere. Con queste accuse la polizia e la Guardia di Finanza hanno arrestato Giuseppe Aiello, 41 anni, e Rosario Di Nardo, 40 anni, appartenente alla Guardia di Finanza ed attualmente sospeso dal servizio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato emessa dal tribunale di Messina. I fatti risalgono ai primi giorni di ottobre quando i due si sono recati presso l’abitazione della loro vittima e, sotto la minaccia di una bottiglia incendiaria, l'hanno costretta ad aprire la porta. Una volta dentro, l’hanno aggredita con un coltello a farfalla e con il collo di una bottiglia di vetro costringendola a consegnare soldi - circa 500 euro - e la cocaina che aveva in casa. Una volta ottenuto quello che volevano, hanno comunque continuato a infierire sulla vittima procurandole lesioni guaribili in 21 giorni. Aiello è stato arrestato nel comune di Lipari, mentre Di Nardo è stato fermato a Messina. Entrambi sono stati portati nel carcere di Gazzi.