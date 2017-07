MESSINA: ALLUVIONE GIAMPILIERI, EX SINDACO MESSINA 'FINISCE UN INCUBO

20 luglio 2017- 19:05

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "Per me e la mia famiglia finisce un incubo ma nessuno potrà mai ripagarmi di tutti questi anni di sofferenza. Non gioisco per questa sentenza, perché davanti a 37 morti non si può farlo, mi dispiace per quello che è successo ma so che non avrei potuto evitarlo". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, assolto dalla Corte d'Appello di Messina, che ha riformato la sentenza di primo grado, per l'alluvione di Giampilieri che nel 2009 causò 37 vittime e numerosi feriti. "Mi dispiace per le vittime di quella tragedia - ha aggiunto -, ma io ho fatto tutto quello che c'era da fare. Non bastano dei morti per mandare in galera un innocente". Per Buzzanca in questi anni c'è stato chi ha strumentalizzato la vicenda. "Bisognava trovare a tutti i costi un colpevole - ha proseguito - per avere un risarcimento, ma la giustizia non funziona così. La giustizia è ricerca della verità e oggi è stata fatta giustizia perché è stata ristabilita la verità. Ho sempre avuto molta fiducia nella magistratura - ha concluso Buzzanca -, ho vissuto anni di angoscia, ma oggi finalmente è stata fatta giustizia".