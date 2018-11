6 novembre 2018- 10:46 Messina: carabinieri ritrovano dipinto del '700 rubato 30 anni fa (2)

(AdnKronos) - Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, hanno consentito di bloccare in tempo la vendita del dipinto, evitando il rischio di comprometterne definitivamente la rintracciabilità. Il venditore, un 43enne messinese, è stato denunciato per ricettazione e sono tuttora al vaglio le modalità con le quali l’indagato si è procurato l’antico quadro.La ricettazione di opere d’arte via web è "un fenomeno sempre più rilevante - spiegano gli investigatori dell'Arma - a causa della crescita esponenziale delle transazioni commerciali telematiche e della molteplicità dei potenziali canali di distribuzione (piattaforme di e-commerce, siti di annunci gratuiti, social network). Attraverso tali strumenti, gli autori degli illeciti possono nascondere la propria identità e raggiungere facilmente un elevato numero di potenziali acquirenti, spesso inesperti ed attratti dalla possibilità di fare affari".