MESSINA: CONTROLLI DEI CARABINIERI, DENUNCE E SANZIONI

10 febbraio 2018- 09:40

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - Nuovo servizio di controllo dei Carabinieri del comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, nella movida della città dello Stretto. Sono quattro le persone deferite all’autorità giudiziaria poiché sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza – con tasso alcolemico superiore a 0,8 mg/l – da cui ne è scaturito l’immediato ritiro delle rispettive patenti di guida; una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria poiché sorpreso in possesso di munizionamento senza averne fatto denuncia all’autorità; un'altra persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per aver ceduto ad un tossicodipendente due dosi di stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di gr. 0,40.E ancora: due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria poiché in possesso di coltelli e arnesi di vario genere idonei ad offendere senza giustificato motivo; una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria poiché in evidente stato di psicofisico alterato, si rifiutavano di sottoporsi all’accertamento previsto; un'altra persona è stata deferita all’autorità giudiziaria poiché sorpresa alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria poiché sorpresa alla guida della propria autovettura mentre era intento a diffondere la musica a d altissimo volume, in pieno centro ad alle 4 del mattino, incurante del disturbo del riposo delle persone, mediante un mega impianto stereofonico collocato nella proprio mezzo;Altre due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria poiché colti nella recidiva di guida di mezzi, nonostante fossero sprovvisti della necessaria patente di guida; mentre 11 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché sorpresi nell’atto di consumare delle modiche quantità di sostanza stupefacente (marjuana, cocaina e crack).