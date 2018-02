MESSINA: CONTROLLI DEI CARABINIERI, DENUNCE E SANZIONI (2)

10 febbraio 2018- 09:40

(AdnKronos) - Inoltre, nel corso del serrato controllo, sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada per lo più relative alla guida senza patente e per mancanza di copertura assicurativa. Le persone colpite dai provvedimenti amministrativi rientrano quasi tutti in una fascia d’età compresa tra i 20 e i 40 anni. Complessivamente sono state sottoposte a sequestro 4 autovetture e 5 patenti complessivamente ritirate per la successiva sospensione."Sono state dapprima controllate le vie di ingresso del Capoluogo da e per il centro cittadino (svincoli di Boccetta, Centro, Gazzi) e successivamente concentrato il dispositivo dell’Arma effettuato con ben 12 pattuglie massivamente dislocate nel quadrante centrale cittadino e che ha sviluppato una serie di controlli serrati e seriali di tutto il traffico veicolare, proveniente dai locali della movida - dicono i militari dell'Arma - I militari nell’ambito del servizio, grazie all’ausilio di due etilometri e di diversi “precursori”, hanno effettuato un’intensa attività di monitoraggio e prevenzione straordinaria che ha permesso di contenere gli episodi più gravi che di solito si registrano sulle strade della provincia soprattutto nei weekend e nei giorni festivi".