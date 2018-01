MESSINA: DE LUCA, CON ME SINDACO CASINò AL COMUNE E VIA CIRCOSCRIZIONI

26 gennaio 2018- 13:39

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Vogliamo spostare la sede del Comune e costruire a Palazzo Zanca un casinò per le migliaia di croceristi che arrivano ogni giorno in città e per i siciliani che sono costretti ad andare a Malta o in altri luoghi per giocare". A lanciare la proposta è stato Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina, durante una conferenza stampa convocata nella sede del suo comitato elettorale per presentare le deleghe degli assessori designati a far parte della sua squadra in caso di vittoria. "Se dobbiamo essere una città turistica - ha spiegato - dobbiamo cominciare a investire in questo settore, valorizzando i tanti beni culturali, artistici e storici, ma puntando anche su strutture che siano attrattiva per i visitatori. Finalmente il Palazzo municipale da sempre considerato un casino diventerà un casinò". Tra i punti del programma di De Luca, che terrà per sé la delega al Bilancio, c’è "l’eliminazione delle partecipate, delle commissioni consiliari e delle circoscrizioni, per risparmiare fondi e puntare a una riorganizzazione dei servizi ai cittadini e a un decentramento partecipato ma senza costi".