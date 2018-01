MESSINA: DE LUCA, CON ME SINDACO CASINò AL COMUNE E VIA CIRCOSCRIZIONI (2)

26 gennaio 2018- 13:39

(AdnKronos) - Sul fronte del risanamento, invece, il candidato sindaco ha evidenziato come si tratta di un problema che "si trascina da decenni e che era possibile risolvere in modo trasparente e immediato coinvolgendo i privati con i project financing rendendo quelle aree dove esistono le baracche territori attrattivi per gli investimenti". Infine il tema delle alleanze. "Non faremo accordi con nessuno - ha detto De Luca -, andremo avanti da soli con i nostri 250 candidati e le nostre sette liste. Se i messinesi vorranno il cambiamento ci voteranno altrimenti si terranno chi d’accordo con lobby e consorterie per 40 anni ha distrutto questa città".