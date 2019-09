26 settembre 2019- 16:55 Messina: dissesto idrogeologico, entro ottobre al via lavori su torrente Mela

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Partirà entro ottobre la messa in sicurezza del torrente Mela, nel messinese, programmato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce. L'opera restituirà serenità ai residenti di quel territorio, proteggendoli dal rischio di esondazioni. I danni provocati dall’alluvione dell’ottobre del 2015 sono ancora ben visibili nell’area del messinese attraversata dal torrente Mela, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. L’associazione temporanea di imprese Urania costruzioni-Lanza Santo di Messina si è aggiudicata, per un importo di tre milioni e duecentomila euro, la gara per la rifunzionalizzazione idraulica integrata dell’alveo del torrente Mela. I tratti che presentano un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e privata sono quelli della parte finale del corso d’acqua che ricadono nelle frazioni Bastione (Milazzo) e Calderà (Barcellona Pozzo di Gotto).