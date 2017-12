MESSINA: FALSE PERIZIE PER TRUFFARE L'INPS, 33 MISURE CAUTELARI

5 dicembre 2017- 07:12

Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo in provincia ed in quella di Catania, un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti (Messina) nei confronti di 33 persone, fra cui avvocati, medici, periti e collaboratori di diversi patronati) ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, truffa ai danni dell’Inps, falsa perizia, falso in atto pubblico e altro, e la contestuale notifica di ulteriori 69 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati. Alle ore 11, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’operazione.