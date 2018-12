5 dicembre 2018- 09:24 Messina: fatture false, Gdf sequestra beni per 4 milioni euro e denuncia otto persone (2)

(AdnKronos) - Tra le operazioni falsamente documentate "sono stati rilevati servizi di supervisione e di controllo della gestione o attività di consulenza che non sono risultati comprovati da nessun documento che attesti l’effettuazione dell’incarico, ad esempio: corrispondenza informativa, verbali di sopralluoghi, atti di controllo e verifica, rapporti o relazioni tecniche", spiegano ancora le Fiamme gialle di Messina. Con riferimento poi, ad alcuni servizi di fornitura della discarica è stato accertato "l’affidamento diretto da parte della Tirreno Ambiente S.p.a., in violazione delle norme sull’evidenza pubblica e con l’applicazione di percentuali di ricarico sulla fornitura di materiali e la prestazione di servizi fuori da ogni logica commerciale". Il sistema sinteticamente descritto "ha consentito, da un lato, alla Tirreno Ambiente S.p.a. di abbattere i costi di gestione attraverso la contabilizzazione nelle dichiarazioni Iva e, dall’altro, alle società emittenti di accaparrare illecitamente denaro pubblico".Al termine delle indagini sono stati denunciate all’Autorità Giudiziaria 8 persone, di cui 2 rappresentanti legali della Tirreno Ambiente S.p.A. che si sono succeduti nel tempo per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; 6 rappresentanti legali delle società incaricate di svolgere le prestazioni per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; sono state contestate specifiche ipotesi di peculato per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di tre soggetti che hanno ricoperto contemporaneamente la carica di membri del C.d.A. della società a partecipazione pubblica da cui hanno distratto somme di denaro; rappresentanti legali delle società emittenti le fatture false attraverso le quali sono state distratte le somme in argomento."L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economica e finanziaria ed in particolare nel contrasto agli sprechi, soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione", concludono le Fiamme gialle.