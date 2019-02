11 febbraio 2019- 07:03 Messina: Gdf scopre giro fatture false e truffa a Ue, un arresto (2)

(AdnKronos) - Le indagini finanziarie svolte sui conti correnti bancari degli indagati e delle società coinvolte hanno consentito, tra l’altro, di accertare l’ipotesi del reato di riciclaggio in capo al figlio di I.S., I.A., socio unico di una delle società coinvolte. "L’operazione di servizio conferma il costante impegno della Guardia di Finanza quale organo di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale ed europea e del bilancio nazionale, nonché l’impegno nello svolgimento di investigazioni in maniera trasversale e contestuale nei diversi settori di competenza istituzionale", dicono le fiamme fialle.