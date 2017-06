MESSINA: INTERA FAMIGLIA DEDITA ALLO SPACCIO, SEI ARRESTI

15 giugno 2017- 07:24

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Un’intera famiglia dedita allo spaccio. Accade a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, dove i Carabinieri hanno arrestato sei persone in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di due coniugi e dei figli di 23 e 21 anni, che, "nonostante fossero agli arresti domiciliari, gestivano una florida attività di spaccio nell’hinterland barcellonese", dicono gli investigatori. Nel corso dell’operazione sono stati individuati anche un minore dedito allo spaccio nei luoghi della movida barcellonese e un 24enne pusher che operava a Furnari e Portorosa. Ingente il quantitativo di marijuana e hashish sequestrati, rinvenuti grazie al fiuto dei cani antidroga dei Carabinieri nonostante fossero in parte stati occultati all’interno di una cavità ricavata nella parete di rivestimento del bagno.I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina alla presenza del Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto.