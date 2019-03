11 marzo 2019- 08:26 Messina: omicidio ragazza, oggi autopsia

Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - Verrà conferito oggi dal pm di Messina l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Alessandra Musarra, la giovane donna uccisa, secondo la Procura, dal suo fidanzato Cristian Ioppolo nella sua abitazione di Santa Lucia. Il pm Marco Accolla conferirà oggi pomeriggio l'incarico per l'accertamento tecnico non ripetibile al medico legale Patrizia Napoli che lo eseguirà al Policlinico. L'esame consentirà di stabilire causa e ora del decesso. Dopo la salma sarà restituita ai familiari che potranno così eseguire le esequie. Intanto oggi il giudice scioglierà la riserva sulla convalida del fermo di indiziato di delitto.