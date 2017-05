MESSINA: PERQUISIZIONI A TAORMINA, TROVATE DUE BOMBE ARTIGIANALI

4 maggio 2017- 12:10

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Perquisizioni a tappeto a Taormina in vista del G7 che il 26 e 27 maggio vedrà riuniti nella perla dello Ionio i grandi della Terra. Circa 15 carabinieri e 8 vetture con i colori d'istituto hanno passato al setaccio garage, rimesse, roulotte, abitazioni e veicoli. Il blitz ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 60enne per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 500 chili di artifici pirotecnici, compresi due contenitori di plastica contenenti altrettante bombe artigianali formate con polvere nera e fogli di giornale. Al servizio di controllo del territorio hanno partecipato anche militari provenienti dalle Compagnie d'intervento operativo di Palermo e Bari.