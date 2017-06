MESSINA: QUESTORE CUCCHIARA LASCIA LO STRETTO, AL SUO POSTO FINOCCHIARO

27 giugno 2017- 10:20

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - A tre anni e mezzo dal suo insediamento il questore di Messina, Giuseppe Cucchiara, lascia lo Stretto. Dal primo luglio dirigerà la Direzione centrale per i servizi antidroga del dipartimento della Pubblica sicurezza. Composta da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è riferimento per gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri e mantiene rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga. La Direzione centrale per i servizi antidroga, infatti, partecipa attivamente ai più importanti consessi internazionali di settore, gestisce e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere e cura la ricerca operativa, l’analisi e la formazione degli operatori di polizia.Esprime pareri su disegni e progetti di legge in materia di sostanze stupefacenti e più in generale su tutti gli atti normativi che interessano il tema del narcotraffico. Coordina, inoltre, le attività finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti sia attraverso una specifica attività di intelligence strategica e operativa sia fornendo supporto tecnico logistico impiegando risorse e strumentazioni. Autorizza le cosiddette operazioni speciali (operazioni sotto copertura e consegne controllate) e dal 2014 monitora la rete internet per prevenire e contrastare il commercio illegale di droghe. Al posto di Cucchiara a Messina è in arrivo l’attuale questore di Agrigento, Mario Finocchiaro.