MESSINA: RAPINE NELLE VILLE, OTTO ARRESTI

20 giugno 2017- 07:04

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Sono stati definitivamente incastrati dalla Polizia i componenti della pericolosa banda, protagonisti di violente incursioni criminali in abitazioni del messinese e palermitano tra l’ottobre e dicembre scorsi. La Polizia di Stato di Messina ha scoperto una vera e propria associazione per delinquere finalizzata a rapine e furti. Sono otto le persone arrestate. "Al risultato di oggi si arriva a seguito di un minuzioso ed intenso lavoro investigativo svolto dai poliziotti del Commissariato di di Patti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Patti - dicono gli investigatori - che ha portato oggi a chiudere il cerchio e a smascherare le gravi responsabilità in capo ad una banda di malviventi, che privi di alcun scrupolo e con violente scorribande, si ingegnavano al fine di mettere a segno tutta una serie di colpi presso abitazioni private, per lo più ville isolate, del messinese e palermitano, spesso incutendo terrore alle loro vittime".All’alba i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, coadiuvati dai colleghi del Commissariato P.S. di Termini Imerese e del Posto Fisso di Polizia di Tortorici, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP, Andrea La Spada, su richiesta della pm Giorgia Orlando, "con la quale risultano chiare le responsabilità di otto persone". Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà nel Commissariato di Patti alle ore 11.30 alla presenza del sostituto procuratore Giorgia Orlando che ha coordinato le indagini.