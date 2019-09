19 settembre 2019- 14:14 Messina: Regione finanzia lavori circonvallazione Limina

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - E' finita l'attesa, durata dieci anni, per gli abitanti di Limina, nel messinese. La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha finanziato la progettazione esecutiva per il consolidamento di via Martiri di Bologna, la circonvallazione che collega il centro urbano con il resto del paese e con il vicino Comune di Roccafiorita. L’area d’intervento, a elevato rischio idrogeologico, ricade a monte dell’abitato di Limina, in contrada Fornace, e negli ultimi anni ha subito una serie di eventi franosi che hanno compromesso la stabilità del versante.L’alluvione del 2016 ha aggravato la situazione generale, provocando uno scivolamento a valle del piano stradale, avvallamenti e fessurazioni, con pericolo per i cittadini. Il progetto prevede scavi di sbancamento a sezione obbligata per la realizzazione di muri di sostegno, un sistema di palificazione su due file parallele sfalsate, muri di contenimento in cemento armato, il rifacimento della pavimentazione stradale, opere per la canalizzazione delle acque.