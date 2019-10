2 ottobre 2019- 13:12 Messina: Regione progetta messa in sicurezza San Pier Niceto

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha avviato l'iter per definire il consolidamento di contrada Ringa a San Pier Niceto, nel messinese. L'area è inserita nel Piano per l'assetto idrogeologico e classificata R4, vale a dire ad alto rischio. Contrada Ringa si trova sul versante sud-est del centro abitato del Comune del messinese.La struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha pubblicato la gara per effettuare le indagini geologiche e geotecniche ed elaborare la progettazione esecutiva dell'intervento per il quale è stato complessivamente stanziato un budget di tre milioni e 800mila euro. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro l'11 novembre.