2 ottobre 2019- 12:23 Messina: Regione stanzia fondi per messa in sicurezza Limina

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ha stanziato un milione e 750mila euro per il consolidamento e la messa in sicurezza della collinetta di Limina (Messina) dove sorge l'antica chiesa di San Filippo D'Agira. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 13 novembre. Le lesioni sui muri della chiesa di San Filippo D'Agira, situata su una collinetta che si trova nella parte nord dell'abitato e il cui terreno è fortemente instabile, continuano ad allargarsi. Evidenti segnali di cedimento sono comparsi anche sulla piazzetta antistante, dove sorge il monumento ai Caduti, e su diverse abitazioni che si trovano nella vicina via Garibaldi. Un intervento di consolidamento dell'intero versante è quindi ormai urgente. Sarà necessario intervenire anche sui sottoservizi fognari e idrici che, danneggiati, continuano a riversare le acque nel sottosuolo innescando i movimenti franosi.