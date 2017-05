MESSINA: SCOPERTA TRUFFA PER OLTRE 3 MLN DI EURO, 10 DENUNCIATI (2)

13 maggio 2017- 13:50

(AdnKronos) - In questo caso i finti documenti dovevano servire a giustificare presunti lavori di ristrutturazione edilizia, di acquisto arredi e attrezzature di un noto albergo della costa tirrenica, per i quali la società che gestisce la struttura aveva richiesto contributi per più di due milioni e novecentomila euro. Alla società che aveva richiesto il finanziamento è stato contestato l'uso di fatture per operazioni inesistenti per un valore pari a oltre ottocentomila euro.In un altro caso di truffa è stata contestata l’indebita riscossione di un contributo richiesto per la ristrutturazione e il rilancio di un’attività ricettiva, per la quale il titolare della ditta, anche questa con sede a Gioiosa Marea, aveva presentato documenti relativi alle spese di ristrutturazione e acquisto di attrezzature specifiche per la ristorazione, sostenute soltanto in parte.