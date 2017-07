MESSINA: SCOPERTO TRAFFICO ILLECITO DI GASOLIO, 2 MLN DI IMPOSTA EVASA

11 luglio 2017- 10:00

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Nove persone denunciate e 20mila litri di gasolio sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'Mountain Diesel' condotta dai finanzieri del nucleo di Polizia tributaria di Messina che hanno scoperto un traffico di prodotti petroliferi ceduti illegalmente, individuando un vero e proprio distributore clandestino di carburante a Cesarò, nel Messinese. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno consentito di accertare che il titolare di una ditta individuale di carburante per uso agricolo, dopo aver acquistato regolarmente in un deposito di Augusta (Siracusa) il gasolio per tale utilizzo che è sottoposto a tassazione agevolata, durante il percorso di rientro alla sede della sua azienda lo scaricava in luoghi non autorizzati né alla detenzione, né all’utilizzo.