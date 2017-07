MESSINA: SCOPERTO TRAFFICO ILLECITO DI GASOLIO, 2 MLN DI IMPOSTA EVASA (2)

11 luglio 2017- 10:00

(AdnKronos) - Gli acquirenti, principalmente ditte di autotrasporto, in virtù di questo meccanismo e approfittando del prezzo vantaggioso, si proponevano, a loro volta, sul mercato nero a tariffe concorrenziali, grazie a una consistente riduzione dell’accisa, pari al 78 per cento. Così, a fronte di un prezzo di mercato che oscilla mediamente intorno a 1,35 euro per litro, il prezzo di vendita effettivo era pari a circa 0,85 euro per litro. Il vantaggio non era solo per i clienti. Il titolare della ditta, infatti, a fronte di un prezzo di vendita dichiarato di 0,65 euro, otteneva un guadagno netto totalmente in nero, pari a circa venti centesimi a litro. Per giustificare le illecite compravendite di prodotto, inoltre, emetteva falsa documentazione contabile, come fatture di vendita e documenti di accompagnamento del prodotto, intestandoli a ignari soggetti.