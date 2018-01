MESSINA: SEQUESTRATE 8 SALE SCOMMESSE ABUSIVE, 6 DENUNCIATI

17 gennaio 2018- 15:04

Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - Otto centri scommesse clandestini scoperti e sequestrati, sei persone denunciate a vario titolo per esercizio abusivo di gioco e scommesse, reato che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e per ulteriori violazioni penali alla disciplina sui giochi e sanzioni amministrative per oltre 150mila euro. E' il bilancio dell'operazione 'Gioco sporco 2', eseguita dalla Guardia di finanza a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Le indagini hanno consentito di svelare l'attività illegale svolta da alcuni esercizi commerciali nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Merì che apparivano come normali sale da biliardo o internet point. I successivi accertamenti, però, hanno permesso di individuare i registri della contabilità in nero delle scommesse raccolte e le numerose ricevute di giocate con un unico 'id giocatore'."Dai controlli è emerso che i responsabili - spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina - si sarebbero interposti fra la clientela e il sistema di puntata, utilizzando conti di gioco personali, col fine di raccogliere le puntate elaborate dagli scommettitori nelle postazioni periferiche, che venivano trasmesse, per il successivo pagamento, a una postazione centrale, presso cui veniva anche stampata la ricevuta di gioco".