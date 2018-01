MESSINA: SEQUESTRATE 8 SALE SCOMMESSE ABUSIVE, 6 DENUNCIATI (2)

17 gennaio 2018- 15:04

(AdnKronos) - Negli stessi locali sono stati individuati e sequestrati anche cinque videopoker istallati in assenza della necessaria autorizzazione. In alcuni casi si è rivelata fondamentale l’analisi tecnica delle postazioni di gioco, svolta anche con l’ausilio tecnico di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, che ha permesso di rilevare collegamenti diretti a piattaforme di gioco online e la cronologia delle scommesse effettuate. In una sala scommesse, risultata in possesso della licenza, invece, è stato trovato un minore. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa che può arrivare fino ad un massimo di 20.000 euro.