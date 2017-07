MESSINA: SGOMINATA BANDA DI SPACCIATORI, DODICI ARRESTI TRA CUI MINORI

13 luglio 2017- 07:07

Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri di Messina hanno sgominato all'alba di oggi una banda dedita allo spaccio di droga, anche a minori, e alla detenzione illegale di armi. Sono dodici le ordinanze di custodia cautelare eseguite. Le misure cautelari sono state eseguite nel territorio di Messina e in quello di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Otto persone sono finite in carcere, due sono ai domiciliari, un minore è stato ristretto presso l'Istituto Penale Minorile e un minore è stato collocato in una struttura comunitaria. L'accusa è, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti anche a minori, nonché detenzione illegale di armi da fuoco.