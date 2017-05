MESSINA: SGOMINATA BANDA RAPINATORI, IN CARCERE IMPIEGATO BANCA E GUARDIA GIURATA

31 maggio 2017- 07:27

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere fatto parte di una banda di rapinatori di banche e portavalori a Messina, la Squadra Mobile di di Messina ha arrestato, tra gli altri, un impiegato di banca e una guardia giurata. Sono diverse le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti degli esecutori e dei basisti delle rapine. In particolare, sono accusati di avere fatto parte della tentata rapina a un portavalori avvenuta a dicembre a Milazzo. Una rapina sfociata in un conflitto a fuoco. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Questura di Messina alla presenza del Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G e del Questore di Messina.