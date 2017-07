MESSINA, SPARI DAVANTI A LIDO BALNEARE: FERITA UNA DONNA

22 luglio 2017- 11:28

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - - Una donna di 34 anni è rimasta ferita, la notte scorsa, in una sparatoria avvenuta dinanzi a un lido balneare a nord di Messina. Erano da poco trascorse le due, quando due giovani a bordo di uno scooter hanno sparato cinque colpi di pistola di cui tre hanno colpito la donna alle gambe. La donna è stata trasportata all'ospedale Papardo dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. Dalle prime indagini, condotte dai carabinieri, sembra che la vittima non fosse il vero obiettivo.