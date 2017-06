MESSINA: TENTA RAPINA CON SIRINGA USATA, ARRESTATA SENZA FISSA DIMORA

27 giugno 2017- 11:23

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Dammi tutti i tuoi soldi" ha urlato alla vittima puntandole contro un ago e minacciando di pungerla. Protagonista della tentata rapina una donna di 38 anni, D. T., senza fissa dimora, arrestata dalla Polizia a Messina. Ieri sera, intorno alle 21, in vico Baglio nella zona di via Catania ha avvicinato una 52enne e, dopo averla raggiunta alle spalle, bloccandole i polsi, l'ha minacciata. Davanti alla reazione della malcapitata che ha tentato di divincolarsi non ha esitato a colpirla con calci e pugni. Poi ha tirato fuori dalla borsa un ago minacciando di pungerla. Solo l'intervento del figlio della vittima ha evitato che la rapina andasse a buon fine e ha messo in fuga la 38enne, rintracciata poco dopo in via degli Orti dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Nella sua borsa gli agenti hanno trovato siringhe e aghi usati. La 38enne è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trasferita presso le celle di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.